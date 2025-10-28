TripAdvisor Operacje Biznesowe Pensje

Wynagrodzenie Operacje Biznesowe in United States w TripAdvisor wynosi €54.6K year dla SE2. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w TripAdvisor. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie €44.7K - €54.1K Spain Typowy Przedział Możliwy Przedział €41.2K €44.7K €54.1K €57.6K Typowy Przedział Możliwy Przedział

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia SE1 € -- € -- € -- € -- SE2 €54.6K €41.3K €8.6K €4.8K SSE € -- € -- € -- € -- PSE1 € -- € -- € -- € -- Pokaż 1 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W TripAdvisor, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

