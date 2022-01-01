Katalog firm
TripActions
TripActions Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w TripActions wynosi od $74,990 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $227,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników TripActions. Ostatnia aktualizacja: 9/13/2025

$160K

Analityk Danych
$84.9K
Analityk Danych
Median $75K
Analityk Finansowy
$116K

Projektant Produktu
$108K
Menedżer Produktu
Median $227K
Menedżer Projektu
$129K
Sprzedaż
$84.6K
Inżynier Oprogramowania
Median $220K
