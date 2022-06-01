Katalog firm
TravelPerk
TravelPerk Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w TravelPerk wynosi od $51,178 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $152,176 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników TravelPerk. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $82.4K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $152K
Operacje Obsługi Klienta
$113K

Zasoby Ludzkie
$86.6K
Sprzedaż
$51.2K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$97.2K
Nie ma Twojego stanowiska?

Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W TravelPerk, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w TravelPerk jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $152,176. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w TravelPerk wynosi $91,918.

Wyróżnione oferty pracy

