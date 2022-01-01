Katalog firm
TransUnion Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w TransUnion wynosi od $10,548 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Finansowy na dolnym końcu do $300,000 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników TransUnion. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Analityk Danych
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Inżynier Oprogramowania
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
L2 $113K
L4 $179K

Menedżer Analityki Danych
Median $184K
Analityk Biznesowy
Median $99.5K
Sprzedaż
Median $300K
Menedżer Operacji Biznesowych
$123K
Rozwój Biznesu
$140K
Analityk Danych
$116K
Analityk Finansowy
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Prawny
$114K
Konsultant Zarządzania
$101K
Marketing
$231K
Operacje Marketingowe
$88.7K
Projektant Produktu
$97.5K
Menedżer Programu
$140K
Menedżer Projektu
Median $149K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$110K
Menedżer Programu Technicznego
$184K
Inwestor Venture Capital
$169K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w TransUnion jest Sprzedaż z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $300,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w TransUnion wynosi $122,610.

Inne zasoby