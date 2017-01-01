Katalog firm
Trait d'Union
Główne spostrzeżenia
    O

    Trait d'Union is a specialized recruitment agency that connects freelancers with companies for tech missions. The agency emphasizes quality service and actively engages with the community.

    https://tduconsulting.com
    Strona internetowa
    2019
    Rok założenia
    30
    Liczba pracowników
    $1M-$10M
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

