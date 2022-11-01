Katalog firm
Trafigura
Trafigura Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Trafigura wynosi od $27,624 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $437,175 dla Analityk Danych na górnym końcu.

Analityk Biznesowy
$76.2K
Analityk Danych
$437K
Zasoby Ludzkie
$27.6K

Inżynier Oprogramowania
$161K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Trafigura jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $437,175. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Trafigura wynosi $118,524.

Inne zasoby