Tower Research Capital
Tower Research Capital Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Tower Research Capital waha się od $53,765 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik inżynierii oprogramowania na dolnym końcu do $299,700 dla Naukowiec danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Tower Research Capital. Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $57.5K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Analityk biznesowy
$104K
Naukowiec danych
$300K

Analityk finansowy
$133K
Specjalista IT
$131K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$53.8K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Tower Research Capital to Naukowiec danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $299,700. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Tower Research Capital wynosi $117,563.

