Toshiba
Toshiba Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Toshiba waha się od $30,845 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik programu technicznego na dolnym końcu do $208,035 dla Sprzedaż na górnym końcu.

$160K

Naukowiec danych
Median $119K
Rozwój biznesu
$152K
Inżynier sprzętu
$43.5K

Inżynier mechanik
$115K
Kierownik programu
$136K
Kierownik projektu
$118K
Sprzedaż
$208K
Inżynier oprogramowania
$38K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$189K
Kierownik programu technicznego
$30.8K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Toshiba to Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $208,035. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Toshiba wynosi $118,139.

Inne zasoby