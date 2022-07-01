Katalog firm
Torc Robotics
Torc Robotics Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Torc Robotics waha się od $18,814 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier sprzętu na dolnym końcu do $248,352 dla Inżynier MEP na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Torc Robotics. Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $152K

Inżynier uczenia maszynowego

Inżynier oprogramowania produkcyjnego

Analityk biznesowy
$185K
Obsługa klienta
$51.6K

Analityk danych
$174K
Inżynier sprzętu
$18.8K
Inżynier mechanik
$186K
Inżynier MEP
$248K
Menedżer produktu
$237K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$137K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie Torc Robotics, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

The highest paying role reported at Torc Robotics is Inżynier MEP at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,352. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Torc Robotics is $174,049.

