Tiket.com Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Tiket.com wynosi od $10,432 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $26,130 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Tiket.com. Ostatnia aktualizacja: 10/15/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $14.4K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
Median $24.1K
Analityk Biznesowy
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Danych
$14.1K
Analityk Danych
$26.1K
Projektant Produktu
$10.4K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Tiket.com jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $26,130. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tiket.com wynosi $14,215.

Inne zasoby