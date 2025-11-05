Katalog firm
Tide
Tide Rekruter Pensje

Średnia całkowita rekompensata Rekruter in Romania w Tide wynosi od RON 151K do RON 211K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tide. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

RON 163K - RON 190K
Romania
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tide, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Tide in Romania wynosi rocznie RON 211,271. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tide dla stanowiska Rekruter in Romania wynosi RON 150,908.

Inne zasoby