Tide
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

Tide Menedżer Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in India w Tide wynosi ₹3.15M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tide. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Tide
Product Manager
Hyderabad, TS, India
Łącznie rocznie
₹3.15M
Poziom
A3
Podstawa
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tide, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Tide in India wynosi rocznie ₹6,820,629. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tide dla stanowiska Menedżer Produktu in India wynosi ₹3,154,067.

Inne zasoby