Katalog firm
Tide
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

Tide Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in United Kingdom w Tide wynosi od £38.6K do £54.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tide. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Projektant Produktu zgłoszeń w Tide aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Tide, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Projektant Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Tide in United Kingdom wynosi rocznie £54,933. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Tide dla stanowiska Projektant Produktu in United Kingdom wynosi £38,639.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Tide

Powiązane firmy

  • Facebook
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Netflix
  • Square
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby