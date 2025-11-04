Katalog firm
TIBCO Software
TIBCO Software Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w TIBCO Software wynosi od MX$444K do MX$608K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w TIBCO Software. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

MX$481K - MX$571K
Mexico
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
MX$444KMX$481KMX$571KMX$608K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$383K
Datadog logo
+MX$670K
Verily logo
+MX$421K
Jakie są poziomy kariery w TIBCO Software?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w TIBCO Software wynosi rocznie MXMX$11,636,163. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w TIBCO Software dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi MXMX$8,499,453.

