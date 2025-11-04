Katalog firm
TIAA
TIAA Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India w TIAA wynosi ₹4.79M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w TIAA. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
TIAA
Software Engineering Manager
Pune, MH, India
Łącznie rocznie
₹4.79M
Poziom
L7
Podstawa
₹4.79M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
7 Lata
Lata doświadczenia
13 Lata
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w TIAA in India wynosi rocznie ₹6,221,228. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w TIAA dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India wynosi ₹4,794,781.

