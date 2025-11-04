Katalog firm
ThyssenKrupp
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Germany w ThyssenKrupp wynosi €91K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ThyssenKrupp. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Łącznie rocznie
€91K
Poziom
L2
Podstawa
€91K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
12 Lata
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w ThyssenKrupp in Germany wynosi rocznie €131,526. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ThyssenKrupp dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Germany wynosi €90,985.

