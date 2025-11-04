Katalog firm
Thryve Digital Health
Thryve Digital Health Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India w Thryve Digital Health wynosi od ₹2.26M do ₹3.21M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Thryve Digital Health. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹2.57M - ₹3.04M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹2.26M₹2.57M₹3.04M₹3.21M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Thryve Digital Health?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Thryve Digital Health in India wynosi rocznie ₹3,207,812. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Thryve Digital Health dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India wynosi ₹2,259,415.

