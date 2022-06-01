Katalog firm
Thrive Global Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Thrive Global wynosi od $126,500 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $418,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Thrive Global. Ostatnia aktualizacja: 10/15/2025

Projektant Produktu
Median $127K

Projektant UX

Inżynier Oprogramowania
Median $204K
Menedżer Produktu
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Biznesowy
$129K
Menedżer Analityki Danych
$214K
Menedżer Projektowania Produktu
$259K
Rekruter
$219K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$206K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Thrive Global jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $418,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Thrive Global wynosi $209,863.

