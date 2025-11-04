Katalog firm
thredUP
thredUP Marketing Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Marketing in United States w thredUP wynosi $115K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w thredUP. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
thredUP
Marketing Manager
New York, NY
Łącznie rocznie
$115K
Poziom
-
Podstawa
$115K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w thredUP?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w thredUP in United States wynosi rocznie $200,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w thredUP dla stanowiska Marketing in United States wynosi $115,000.

