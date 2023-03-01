ThousandEyes Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ThousandEyes wynosi od $38,997 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sukces Klienta na dolnym końcu do $673,891 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ThousandEyes. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025
Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
W ThousandEyes, Granty akcji/kapitałowe podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (11.00% za okres)
34% uprawnia w 3rd-ROK (11.33% za okres)
