Katalog firm
ThousandEyes
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

ThousandEyes Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ThousandEyes wynosi od $38,997 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sukces Klienta na dolnym końcu do $673,891 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ThousandEyes. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
Median $237K
Sukces Klienta
$39K
Projektant Produktu
$279K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Menedżer Produktu
$412K
Sprzedaż
$674K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

W ThousandEyes, Granty akcji/kapitałowe podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (11.00% za okres)

  • 34% uprawnia w 3rd-ROK (11.33% za okres)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ThousandEyes jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $673,891. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ThousandEyes wynosi $279,098.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla ThousandEyes

Powiązane firmy

  • DoorDash
  • Roblox
  • Airbnb
  • Netflix
  • Facebook
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby