ThoughtWorks
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

ThoughtWorks Architekt Rozwiązań Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Architekt Rozwiązań in India w ThoughtWorks wynosi ₹6.25M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ThoughtWorks. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Łącznie rocznie
₹6.25M
Poziom
L5
Podstawa
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
5-10 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Uwzględnione Stanowiska

Architekt Danych

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w ThoughtWorks in India wynosi rocznie ₹9,141,590. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ThoughtWorks dla stanowiska Architekt Rozwiązań in India wynosi ₹6,247,419.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla ThoughtWorks

Inne zasoby