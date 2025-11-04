Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w ThoughtWorks wynosi od ₹1.39M year dla Consultant do ₹5.23M year dla Lead Consultant. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹2.19M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ThoughtWorks. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
