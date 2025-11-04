Katalog firm
ThoughtWorks
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

ThoughtWorks Analityk Danych Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in India w ThoughtWorks wynosi ₹2.13M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ThoughtWorks. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
ThoughtWorks
Data Scientist
Pune, MH, India
Łącznie rocznie
₹2.13M
Poziom
L2
Podstawa
₹2.13M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w ThoughtWorks in India wynosi rocznie ₹10,372,790. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ThoughtWorks dla stanowiska Analityk Danych in India wynosi ₹3,277,177.

