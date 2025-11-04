Katalog firm
ThoughtSpot
ThoughtSpot Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in India w ThoughtSpot wynosi od ₹2.29M do ₹3.2M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ThoughtSpot. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹2.46M - ₹2.9M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹2.29M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ThoughtSpot, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w ThoughtSpot in India wynosi rocznie ₹3,196,506. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ThoughtSpot dla stanowiska Projektant Produktu in India wynosi ₹2,294,928.

