ThoughtSpot
  • Analityk Biznesowy

ThoughtSpot Analityk Biznesowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Biznesowy in United States w ThoughtSpot wynosi od $176K do $250K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ThoughtSpot. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$199K - $227K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$176K$199K$227K$250K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ThoughtSpot, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Biznesowy w ThoughtSpot in United States wynosi rocznie $250,160. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ThoughtSpot dla stanowiska Analityk Biznesowy in United States wynosi $175,960.

