Thought Machine
Średnia całkowita rekompensata Rekruter in United Kingdom w Thought Machine wynosi od £56.6K do £77.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Thought Machine. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Thought Machine, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Thought Machine in United Kingdom wynosi rocznie £77,296. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Thought Machine dla stanowiska Rekruter in United Kingdom wynosi £56,639.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Thought Machine

