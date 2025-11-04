Katalog firm
Thought Logic Consulting
Mediana pakietu rekompensaty Konsultant Zarządzania in United States w Thought Logic Consulting wynosi $165K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Thought Logic Consulting. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
Thought Logic Consulting
Principal Consultant
Atlanta, GA
Łącznie rocznie
$165K
Poziom
-
Podstawa
$150K
Stock (/yr)
$0
Premia
$15K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w Thought Logic Consulting?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Konsultant Zarządzania w Thought Logic Consulting in United States wynosi rocznie $210,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Thought Logic Consulting dla stanowiska Konsultant Zarządzania in United States wynosi $161,500.

