Thinkific
Thinkific Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Thinkific wynosi od $66,637 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $150,565 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Thinkific. Ostatnia aktualizacja: 11/15/2025

Menedżer Produktu
Median $103K
Inżynier Oprogramowania
Median $108K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Biznesowy
$108K

Obsługa Klienta
$75.4K
Operacje Marketingowe
$73K
Projektant Produktu
$139K
Rekruter
$66.6K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$151K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Thinkific, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Thinkific jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $150,565. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Thinkific wynosi $105,321.

