THINK Surgical Wynagrodzenia

THINK Surgical
Wynagrodzenie w THINK Surgical wynosi od $71,244 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Biomedyczny na dolnym końcu do $165,825 dla Menedżer Projektowania Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników THINK Surgical. Ostatnia aktualizacja: 11/15/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $163K
Inżynier Biomedyczny
$71.2K
Projektant Produktu
$159K

Menedżer Projektowania Produktu
$166K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w THINK Surgical jest Menedżer Projektowania Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $165,825. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w THINK Surgical wynosi $160,683.

