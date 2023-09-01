The ODP Corporation Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w The ODP Corporation wynosi od $139,300 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $190,950 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników The ODP Corporation. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $171K
Sprzedaż
$139K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w The ODP Corporation jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $190,950. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w The ODP Corporation wynosi $171,000.

