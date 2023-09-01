Katalog firm
The Economist
The Economist Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w The Economist wynosi od $47,509 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $186,961 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników The Economist. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $47.5K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $187K
Menedżer Produktu
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Sprzedaż
$98.5K
Badacz UX
$91.4K
Najczęściej zadawane pytania

El puesto mejor pagado reportado en The Economist es Menedżer Inżynierii Oprogramowania con una compensación total anual de $186,961. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en The Economist es $98,500.

