The Container Store Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w The Container Store wynosi od $50,250 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $108,780 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników The Container Store. Ostatnia aktualizacja: 10/19/2025

Obsługa Klienta
$50.3K
Analityk Finansowy
$71.7K
Menedżer Produktu
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Inżynier Oprogramowania
$109K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w The Container Store jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $108,780. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w The Container Store wynosi $81,597.

