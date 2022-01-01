The Clorox Company Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w The Clorox Company wynosi od $109,450 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $236,640 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników The Clorox Company. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $121K
Księgowy
$109K
Rozwój Biznesu
$161K

Obsługa Klienta
$117K
Menedżer Analityki Danych
$172K
Zasoby Ludzkie
$237K
Technolog Informacyjny (IT)
$131K
Sprzedaż
Median $165K
Architekt Rozwiązań
Median $190K
Inwestor Venture Capital
$130K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W The Clorox Company, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

La compensació total anual mitjana reportada a The Clorox Company és $146,265.

