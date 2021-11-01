Katalog firm
The Boring Company
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

The Boring Company Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w The Boring Company wynosi od $89,550 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $230,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników The Boring Company. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $230K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Mechanik
Median $90K
Analityk Danych
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Inżynier Sprzętu
$143K
Projektant Produktu
$89.6K
Menedżer Projektu
$154K
Rekruter
$119K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at The Boring Company is Inżynier Oprogramowania with a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Boring Company is $142,811.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla The Boring Company

Powiązane firmy

  • MathWorks
  • Talend
  • MarkLogic
  • The Motley Fool
  • Recurly
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby