Thales Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Thales wynosi od $20,100 całkowitej rekompensaty rocznie dla Technolog Informacyjny (IT) na dolnym końcu do $176,880 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Thales. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $73K
Architekt Rozwiązań
Median $84.1K

Analityk Danych
Median $40.2K
Sprzedaż
Median $161K
Asystent Administracyjny
$48.8K
Inżynier Lotnictwa
$76K
Inżynier Chemik
$20.5K

Inżynier Badawczy

Inżynier Elektryk
$66.9K
Inżynier Sprzętu
$23.5K
Technolog Informacyjny (IT)
$20.1K
Prawny
$64.1K
Inżynier Mechanik
$86.5K
Inżynier Optyk
$41.9K
Projektant Produktu
$175K
Menedżer Produktu
$65K
Menedżer Projektu
$90.8K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$177K
Menedżer Programu Technicznego
$52.7K
Redaktor Techniczny
$44K
Badacz UX
$70.7K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Thales jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $176,880. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Thales wynosi $65,001.

Inne zasoby