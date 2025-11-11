Tesla Inżynier Uczenia Maszynowego Pensje w United States

Wynagrodzenie Inżynier Uczenia Maszynowego in United States w Tesla wynosi od $243K year dla P2 do $339K year dla P3. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $380K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tesla. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje ( /yr ) Premia P1 Associate Engineer ( Poziom początkujący ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Engineer $243K $156K $86.3K $438 P3 Senior Engineer $339K $186K $148K $5K P4 Staff Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Pokaż 2 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień

Typ Akcji RSU W Tesla, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Alternatywny harmonogram: 25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Tesla ?

