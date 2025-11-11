Wynagrodzenie Inżynier Procesów in San Francisco Bay Area w Tesla wynosi $126K year dla P2. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tesla. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$126K
$116K
$10K
$0
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Tesla, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
