Tesla Księgowy Techniczny Pensje w Greater Amsterdam Area

Wynagrodzenie Księgowy Techniczny in Greater Amsterdam Area w Tesla wynosi €92.4K year dla P3. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tesla. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje ( /yr ) Premia P1 € -- € -- € -- € -- P2 € -- € -- € -- € -- P3 €92.4K €77.5K €14.8K €0 P4 € -- € -- € -- € -- Pokaż 2 Więcej poziomów

+ €50.9K + €78.1K + €17.5K + €30.7K + €19.3K

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Tesla, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU. 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Tesla, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Tesla ?

