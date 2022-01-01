Katalog firm
Tesco Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Tesco waha się od $6,071 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Zasoby ludzkie na dolnym końcu do $160,217 dla Projektant produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Tesco. Ostatnia aktualizacja: 8/16/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier danych

Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $104K
Menedżer produktu
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Naukowiec danych
Median $91.3K
Kierownik programu technicznego
Median $48.2K
Asystent administracyjny
Median $30.8K
Sprzedaż
Median $31.8K
Księgowy
$44.1K

Księgowy techniczny

Rozwój biznesu
$100K
Copywriter
$38.5K
Obsługa klienta
$32K
Analityk danych
$63.7K
Kierownik nauki o danych
$64.2K
Analityk finansowy
$137K
Projektant graficzny
$121K
Zasoby ludzkie
$6.1K
Specjalista IT
$78.2K
Prawnik
$33.7K
Konsultant zarządzania
$85.6K
Projektant produktu
$160K
Rekruter
$47.8K
FAQ

