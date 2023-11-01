Zobacz pojedyncze punkty danych
Teneo.ai is a company that provides a solution, OpenQuestion, which allows contact centers to remove frustrating keypad navigation and replace them with a humanlike greeting every time.
Subskrybuj zweryfikowane oferty.Otrzymasz e-mailem szczegółowe informacje o wynagrodzeniu. Dowiedz się więcej →
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a Polityka Prywatności Google i Polityka Prywatności oraz Warunki Usługi mają zastosowanie.
Polecane oferty pracy
Powiązane firmy
Inne zasoby