Katalog firm
Teneo.ai
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę
Główne spostrzeżenia
  • Współtwórz coś unikalnego o Teneo.ai, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki do rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O

    Teneo.ai is a company that provides a solution, OpenQuestion, which allows contact centers to remove frustrating keypad navigation and replace them with a humanlike greeting every time.

    http://artificial-solutions.com
    Strona internetowa
    Siedziba główna

    Otrzymuj zweryfikowane wynagrodzenia w swojej skrzynce odbiorczej

    Subskrybuj zweryfikowane oferty.Otrzymasz e-mailem szczegółowe informacje o wynagrodzeniu. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a Polityka Prywatności Google i Polityka Prywatności oraz Warunki Usługi mają zastosowanie.

    Polecane oferty pracy

      Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Teneo.ai

    Powiązane firmy

    • Pinterest
    • Dropbox
    • Tesla
    • Airbnb
    • Facebook
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby