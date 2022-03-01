Katalog firm
Tencent Holdings
Tencent Holdings Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Tencent Holdings waha się od $43,084 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk biznesowy na dolnym końcu do $666,650 dla Specjalista IT na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Tencent Holdings. Ostatnia aktualizacja: 8/16/2025

$160K

Analityk biznesowy
$43.1K
Rozwój biznesu
$108K
Naukowiec danych
$63.5K

Specjalista IT
$667K
Prawnik
$301K
Menedżer partnerów
$158K
Menedżer produktu
$55.9K
Inżynier oprogramowania
$102K
Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Tencent Holdings er Specjalista IT at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $666,650. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Tencent Holdings er $104,824.

