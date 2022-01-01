Katalog firm
Tenable
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Tenable Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Tenable waha się od $43,447 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $487,775 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Tenable. Ostatnia aktualizacja: 8/16/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Menedżer produktu
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Inżynier oprogramowania
Median $149K

Inżynier oprogramowania full-stack

Sprzedaż
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Sukces klienta
$214K
Naukowiec danych
$43.4K
Specjalista IT
$83.6K
Operacje marketingowe
$67.3K
Projektant produktu
$127K
Rekruter
$140K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$205K
Architekt rozwiązań
$276K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Tenable, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Tenable to Menedżer produktu at the Principal Product Manager level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $487,775. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Tenable wynosi $159,516.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Tenable

Powiązane firmy

  • Armis
  • Very Good Security
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby