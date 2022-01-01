Katalog firm
Tempus Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Tempus waha się od $29,108 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Asystent administracyjny na dolnym końcu do $256,275 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Tempus. Ostatnia aktualizacja: 8/16/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Naukowiec danych
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $185K

Menedżer produktu
Median $152K
Asystent administracyjny
$29.1K
Analityk biznesowy
$68.6K
Obsługa klienta
$56.8K
Sukces klienta
$69.7K
Analityk danych
$79.6K
Kierownik programu
$84.6K
Sprzedaż
$256K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$140K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$76.4K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Tempus, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Tempus to Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $256,275. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Tempus wynosi $128,945.

