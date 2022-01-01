Katalog firm
Tempo
Tempo Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Tempo waha się od $2,472 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Architekt rozwiązań na dolnym końcu do $248,750 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Tempo. Ostatnia aktualizacja: 8/16/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $154K
Projektant produktu
Median $167K
Kierownik operacji biznesowych
$102K

Analityk biznesowy
$139K
Naukowiec danych
$85.2K
Inżynier sprzętu
$131K
Zasoby ludzkie
$204K
Menedżer produktu
$78.3K
Rekruter
$84.6K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$249K
Architekt rozwiązań
$2.5K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Tempo to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $248,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Tempo wynosi $130,650.

Inne zasoby