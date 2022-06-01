Katalog firm
Templafy Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Templafy waha się od $68,559 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $155,775 dla Technical Account Manager na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Templafy. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $85.9K
Menedżer produktu
$106K
Kierownik projektu
$70.3K

Rekruter
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Kierownik programu technicznego
$153K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Templafy to Technical Account Manager at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $155,775. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Templafy wynosi $95,901.

