Średnia całkowita rekompensata Rekruter in United States w Teladoc Health wynosi od $170K do $238K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Teladoc Health. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$184K - $214K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$170K$184K$214K$238K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Teladoc Health, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Teladoc Health in United States wynosi rocznie $238,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Teladoc Health dla stanowiska Rekruter in United States wynosi $170,000.

Inne zasoby

