Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w Teladoc Health wynosi od $138K year dla Data Scientist II do $264K year dla Senior Data Scientist. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $161K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Teladoc Health. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$138K
$126K
$8.8K
$2.9K
Data Scientist III
$171K
$160K
$3.6K
$7.6K
Senior Data Scientist
$264K
$198K
$36.3K
$29K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
W Teladoc Health, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.