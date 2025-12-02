Katalog firm
Teladoc Health
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Obsługa Klienta

  • Wszystkie pensje Obsługa Klienta

Teladoc Health Obsługa Klienta Pensje

Średnia całkowita rekompensata Obsługa Klienta in United States w Teladoc Health wynosi od $41.4K do $57.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Teladoc Health. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$44.9K - $54.4K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$41.4K$44.9K$54.4K$57.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Obsługa Klienta zgłoszeń w Teladoc Health aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Teladoc Health, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Obsługa Klienta oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Obsługa Klienta w Teladoc Health in United States wynosi rocznie $57,907. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Teladoc Health dla stanowiska Obsługa Klienta in United States wynosi $41,434.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Teladoc Health

Powiązane firmy

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.