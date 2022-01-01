Katalog firm
Teladoc Health
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Teladoc Health Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Teladoc Health wynosi od $49,670 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $305,000 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Teladoc Health. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Informatyka Medyczna

Menedżer Produktu
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $270K
Projektant Produktu
Median $163K

Projektant UX

Architekt Rozwiązań
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Obsługa Klienta
$49.7K
Sukces Klienta
$109K
Rekruter
$199K
Sprzedaż
$294K
Menedżer Programu Technicznego
$204K
Badacz UX
$206K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Teladoc Health, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Teladoc Health jest Architekt Rozwiązań z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $305,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Teladoc Health wynosi $178,333.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Teladoc Health

Powiązane firmy

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby