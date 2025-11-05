Tekion Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Bengaluru

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Tekion wynosi od ₹2.01M year dla L1 do ₹7.22M year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Bengaluru year wynosi w sumie ₹4.06M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Tekion. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia L1 Associate Software Engineer ( Poziom początkujący ) ₹2.01M ₹1.73M ₹243K ₹34.8K L2 Software Engineer ₹2.73M ₹2.25M ₹465K ₹14K L3 Senior Software Engineer ₹4.68M ₹3.87M ₹816K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹6.34M ₹5.28M ₹1.01M ₹53.8K Pokaż 1 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji Options W Tekion, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

